５日、海を泳ぐイルカ。（南中国海＝新華社記者／陳斌）【新華社南中国海6月9日】南中国海で夜間パトロールの任務に就く中国海警局の船艇「川山」がこのほど、群れで活動するイルカに遭遇した。夜の海で十数頭が船の周りを行き交い、探照灯の光の中で餌を追い、波間で戯れ、水面を跳ねて美しい弧を描いた。イルカは環境に極めて敏感で、夜の海で群れをなして餌を探す姿は南中国海の生態環境の持続的な向上を象徴している。中国