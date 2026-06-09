6月2日（火）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが最近ハマっている“酒のつまみ”を明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「ワインに合うおつまみ」。かにかまぼこや豆腐に、チーズやバジルを合わせた和洋折衷おつまみ「カニカマのスティック揚げ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。 こんがりきつね