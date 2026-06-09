元TBSのフリーアナウンサー山本里菜（31）が9日、インスタグラムを更新。TBS時代の同僚、田村真子アナウンサーの結婚式に出席した際の2ショット写真を公開した。黒いレース素材のドレスを着た山本と、色鮮やかな和装を身にまとった田村アナや田村アナのウエディングドレス姿などの写真を投稿している。山本は田村アナの幸せそうな様子について「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだった。そんな真子を見られて私も幸せ！」とつ