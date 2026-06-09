俳優の坂東龍汰（29）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。思うように芝居ができなくなってしまった経験を明かした。俳優の本木雅弘が飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める番組企画で飲み会に参加した坂東。役者の先輩である本木や杉本哲太らに「今までお芝居をしていてイップスみたいな、芝居怖いみたいになっちゃったことありますか？」と質問した。