タレントのヒロミ（61）が9日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。すぐ入眠できる体質で、妻のタレント松本伊代に「死んでるのか」と疑われたことをあるエピソードを告白した。番組では睡眠障害について特集。受診の目安となる症状について不眠、過眠、いびきや無呼吸、日中の眠気などについて解説してイラストで表示した。MC南海キャンディーズ山里亮太が表示されたイラストを指さして「ヒロミさん、気になる