衆議院の森議長は9日、前日の会見での「養子となった旧11宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれれば、その子は皇位継承権を持つことになる」との発言について、「現行法の解釈を述べたものだ」とする“補足コメント”を発表した。“補足コメント”で森議長は、発言の趣旨を「現行の皇室典範を前提とすれば、皇族である皇統に属する男系男子（養子ご本人）から生まれた男子は皇位継承資格を有する皇族になる（皇室典