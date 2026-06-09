海上自衛隊の「あさぎり」型護衛艦のインドネシアへの輸出に向けた議論が開始したことについて、小泉防衛相は9日の会見で、「インド太平洋地域の平和と安定に資する確かな一歩」と述べました。また、小泉防衛相はインドネシアについて、「我が国のシーレーンの要衝に位置する戦略的に重要な国」と述べた上で、インドネシアへの護衛艦の輸出に向けた議論を開始したことは「インド太平洋地域の平和と安定に資する確かな一歩」と強調