放送分野の優れた番組や個人などを表彰する第52回「放送文化基金賞」（主催・公益財団法人放送文化基金）が9日発表された。ドキュメンタリー、ドラマ、エンターテインメント、各部門の最優秀賞と各賞は以下の通り。演技賞の岡山天音（31）、森七菜（24）は、ともに「夜ドラひらやすみ」（NHK）の演技を評価されたもので、同番組から2人選出されたのは、13年「最高の離婚」の瑛太と尾野真千子以来、13年ぶりだった。同じく演技賞