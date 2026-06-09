「銀だこハイボール酒場」は、2026年6月9日から11日までの3日間限定で、創業17周年を記念した特別セールを開催しています（一部店舗を除く）。生ビール＋たこ焼のセットが"ほぼ半額"！今回登場する「創業記念セット」は、「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース・4個入り）」とお酒のセットです。お酒は、生ビール・角ハイボール・こだわり酒場のレモンサワーの3種から1杯選べます。どのドリンクを選んでも、価格は528円です。また、