【「ヤングチャンピオン」2026年No.13】 6月9日 発売 価格：450円 【拡大画像へ】 秋田書店は、「ヤングチャンピオン」2026年No.13を6月9日に発売した。価格は450円。 表紙と巻頭グラビアには篠崎愛さんが登場。巻中グラビアは、兵頭美波さんが登場する。さらに、付録として「篠崎愛 特製クリアファイル」がついてくる。 巻頭カラーマンガは「半グレー六本