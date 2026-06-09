「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でユニチカが「買い予想数上昇」５位となっている。 ９日の東証スタンダード市場でユニチカが反発。同社は老舗の繊維メーカーで、ＡＩデータセンター向けガラス繊維への需要拡大期待が高まり、株価は４月２１日には４３８０円まで上昇。昨年末から約１５倍に急騰した。しかし、その後、利益確定売りで急落に転じた