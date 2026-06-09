売れるネット広告社グループは後場に上げ幅を拡大している。きょう正午ごろ、子会社のビットコイン・セイヴァーが２６００イーサリアム（約８億円相当）の暗号資産復旧に関する案件を受託し復旧作業に着手したと発表した。成功報酬は約３億２０００万円に上るとしており、株価の刺激材料となっている。 出所：MINKABU PRESS