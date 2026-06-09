日米中銀会合が来週開催される。政策変更が予想される日銀金融政策決定会合（１５～１６日）。ウォーシュ新体制での初会合となるＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会、１６～１７日）。どちらも要注目なのだが、実はマーケットの焦点は「その次」にある。株、為替、債券など金融市場を横断的に俯瞰する「クロスマーケット（クロマ）」な視点から展開を予想してみた。 ●植田日銀総裁、利上げ継続姿