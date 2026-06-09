商船三井が堅調推移。ＳＭＢＣ日興証券が８日付で、商船三井の目標株価を５９００円から６２００円に増額修正した。投資評価は３段階で真ん中の「２」を継続する。７月からの通航再開を前提としているホルムズ海峡の情勢など、業績を左右するファクターが多く業績動向は不透明感が高いとし、ホルムズ海峡が本格的に再開となった場合には船腹需給バランス緩和の連想から海運セクターの株価は下落する展開となると予想