ＩＮＴＬＯＯＰが堅調推移となっている。同社はきょう、ＡＩＢＰＯコンサルティングサービスの提供を開始すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 企業のＡＩ活用の導入・定着・内製化を支援する「ＡＩ導入支援ＢＰＯ」と、企業内の業務別ＡＩの課題解決をプロジェクト形式で支援する「ＡＩ課題解決ＢＰＯ」の２つの領域で展開。自社ＡＩエージェントソリューションを持つコンサル