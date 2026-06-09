午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１２、値下がり銘柄数は５９８、変わらずは４８銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に電気機器、保険、証券・商品、海運など。値下がりで目立つのは石油・石炭、情報・通信、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS