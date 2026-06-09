ＩＮＰＥＸやＥＮＥＯＳホールディングスが軟調。原油先物相場でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が日本時間９日の午後１時時点で１バレル＝９０．００ドル近辺に下落。８日の清算値（終値に相当）は前日比０．７６ドル高の９１．３０ドルだった。イランとイスラエルは８日、互いに攻撃を停止したと発表した。これを受け、原油相場は軟化した。ただ、攻撃再開の可能性はあり原油相