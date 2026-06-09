厚揚げの肉詰め煮【画像で見る】めんつゆの風味がしみ込む「厚揚げの肉詰め煮」物価の高騰が続く中、家計の味方のひき肉と厚揚げを使った料理はいかがでしょう。節約レシピには見えない豪華な見た目ですが、めんつゆで味が整うので作るのは簡単です！厚揚げの存在感で、しっかり食べたい人も満足できるレシピです。■厚揚げの肉詰め煮少ないお肉でも食べごたえ満点！少ないお肉でも食べごたえ満点！【材料・2人分】絹厚揚げ...2枚