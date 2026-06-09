株式会社ロア・インターナショナルは、Momax（モーマックス）のハンズフリーミニファン「1° Go Clip」を発売した。公式オンラインストアで販売している。 最大4万RPMの高速タービンモーターを搭載し、最大18.6m/秒の風を送り出せるターボファン。ロータリースイッチにより、1から100まで無段階での風量調整が行える。 本体にダブルクリップ構造を採用し、ベルトな