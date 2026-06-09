スペイン代表とペルー代表による国際親善試合が現地時間8日に行われた。EURO2024を制覇したスペイン代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選を5勝1分無敗という成績で終え、本大会でも優勝候補の一角と目されている。1週間後にカーボベルデ代表とのグループH初戦を控える中、南米予選9位で敗退したペルー代表と対戦。ウナイ・シモンやパウ・クバルシ、ロドリ、ペドリ、フェラン・トーレス、ミケル・オヤルサバルらがスタメンに