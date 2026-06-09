ハイセンスジャパンは6月8〜23日の期間、横浜DeNAベイスターズのホーム用ユニフォームスポンサーとして、SNSキャンペーン「左腕は誰だ？」を、同社の公式Xアカウント（@hisense_japan）にて開催している。●写真を見て横浜DeNAベイスターズの選手を予想しよう！横浜DeNAベイスターズの選手ユニフォームの左腕部分に掲出されているハイセンスロゴから、写真に写っている「左腕の選手」が誰かを当てる。正解者の中から抽選で、A