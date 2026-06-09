¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î°ìËë①～③¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥Ðー°¦¤¬¸÷¤ë2023Ç¯¤ÎÅê¹Æ LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬Instagram¤òÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£ ¢£LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥µ¥¯¥é¤Î°ÍÍê¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤Î¥­¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿