9日13時現在の日経平均株価は前日比1206.24円（1.88％）高の6万5230.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は912、値下がりは598、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を509.87円押し上げている。次いでアドテスト が279.98円、イビデン が72.07円、キオクシア が68.75円、村田製 が61.39円と続く。 マイナス寄与度は75.63