バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」はカナダ・ケベックシティでプール1第1週の第4戦までが行われた。世界ランキング4位の女子日本代表は4連勝を飾り、好スタートを切った。充実の陣容を誇り、2024年大会以来のメダル獲得も視野に入れる今回の日本女子。タレント陣が好スタッツを記録し、全勝のチームを支えた。 ■苦しい時間を耐えて勝ち切る トルコ出身のフェルハト・