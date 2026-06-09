2026年6月9日、香港メディアの香港01は、米国国防省が中国軍支援企業のリストを更新し、アリババ、百度（バイドゥ）、BYDなどを含む100社以上の中国企業が収録されたと報じた。記事は、米国防省が8日、中国軍との関連がある、あるいは中国軍を支援しているとされる中国企業リストの更新を発表したと紹介。ロイター通信の報道として、今回の更新リストが25年初頭に発表された旧版に代わるものだと伝えるとともに、2月にトランプ大統