MBSアナウンサーが企画・構成・出演する同局ラジオ番組『コトノハ』（毎週月曜後9：30〜9：45）の15、22日放送回に、西靖アナウンサーと角淳一さん（角＝異体字）が出演する。【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ現在MBSアナウンスセンター長の西アナは、6月末をもって「経営戦略局」に異動予定。アナウンサーとしての出演が最後となる、15日・22日放送の『コトノハ』は、本人たって