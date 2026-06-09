TOHOシネマズは、周年を迎える15劇場で実施中の「アニバーサリーキャンペーン」で配布している“シアターカード”の第2弾デザインを披露した。【画像】TOHOシネマズ『ポップコーン《新味》総選挙』「アニバーサリーキャンペーン」は、劇場オープンから5年単位で周年を迎える劇場で開催しているもの。毎月14日に配布されている限定“シアターカード”の第2弾は、劇場の特徴が分かる“劇場ロビー”をデザインしたカードとなる。