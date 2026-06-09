◇NBAファイナル第3戦ニックス111ー115スパーズ（2026年6月8日マジソン・スクエア・ガーデン）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第3戦が8日（日本時間9日）に行われた。東王者のニックスが接戦を落として、今シリーズ初黒星。通算2勝1敗となった。東王者ニックスが敵地で2連勝を飾り、本拠地ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）に帰還。チケット価格も最高2500万円と高騰するほど、注目度も高くなった本拠