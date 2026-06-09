J1清水は9日、関西学生リーグ1部所属京産大のDF小野成夢（21）が26〜27年シーズン（27年1月）に新加入することが内定したと発表した。またJ2徳島は同じく京産大のMF伊藤翼（21）の新加入が内定したと発表した。チームへの合流時期などは未定。小野は愛媛U―18出身で、京産大では1年時から出場機会を得てきたセンターバック。両足から正確な配球を繰り出すビルドアップ能力に定評があり、空中戦や対人守備にも磨きをかけ、着実