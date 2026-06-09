女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第53話が放送される。シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第2弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上）と直美（上坂）は安心する一方、気持ちは複雑で…。そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込