俳優の内山理名（44）が、子どもと一緒に訪れたカフェでの様子を明かし、注目を集めている。【映像】子どもにキスする内山理名＆カフェでの様子2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月10日に第1子出産を報告していた内山。Instagramでは、吉田に作った愛妻弁当や、子どもを抱っこしてキスをする写真、離乳食など、家族との生活をたびたび発信し、話題になっている。子どもも一緒にカフェへ8日に更新したストー