セブン‐イレブン・ジャパンは、フルーツ×ティー×ミルクが組み合わさった新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」より、「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」と「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ」の2種類のフレーバーを全国のセブン‐イレブン店舗にて6月16日より順次販売する。「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」○セブン‐イレブン限定