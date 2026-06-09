【Gothic 1 Remake】 7月16日 配信予定 価格：7,700円 THQ Nordic Japanは、アクションRPG「Gothic 1 Remake（ゴシック1リメイク）」の日本国内向けプレイステーション 5版について、配信日を7月16日へ延期することを発表した。 本作は、2001年に発売されたビデオゲーム「Gothic」を現代の技術でフルリメイクした作品。特徴ともいえる雰囲気は維持し、より滑らかな