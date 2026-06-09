「ほっともっと」が「世界のグルメ」を楽しめる、「3種のディップソースセット」を新発売したらしい……。そんなウワサをインターネットで見かけました。「3種のディップソースセット」ほっともっとといえば 日本最大手の持ち帰り弁当チェーン。私、学生の頃はよく「のり弁当」を買って食べていたのですが、パーティー向けのお惣菜なんてものもあるんですね。今回登場したディップソースセットは、3種の中から1つの味を選ぶ……の