【モデルプレス＝2026/06/09】女優のともさかりえが6月8日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの肉豆腐を披露し、話題となっている。【写真】46歳美人女優「黄金比すぎて汁まで飲みたくなる」肉豆腐料理◆ともさかりえ、黄金比の肉豆腐公開ともさかはファンからの「今日の夕飯はお決まりですか？我が家はサーモンを蒸籠蒸しします」というコメントに「肉豆腐を仕込みました」と回答し、写真を投稿。牛肉や長ネギ、