【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの高橋ユウが6月8日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。【写真】35歳2児の母モデル「節約にもなって良い」子どもたちが確実に食べてくれるものだけ詰め込んだ新幹線での手作り弁当◆高橋ユウ、新幹線での子ども達の弁当公開高橋は「子どもたちと新幹線。夕飯時やったからこれと鮭おにぎり」とつづり、手作りの弁当を投稿。ピーマンの肉詰め、卵焼き、ミニトマトなど