【モデルプレス＝2026/06/09】モデルのとうあが6月8日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し話題となっている。【写真】23歳YouTuber「海外ガールみたいで素敵」へそピアス輝くビキニ姿◆とうあ、美スタイル際立つビキニ姿公開6月6日の投稿に引き続き、YouTuberの中町綾とのハワイ旅行の写真を投稿しているとうあ。「大親友」を意味する「BFF」とつづり、中町との2ショットや自身のソロショットなどを複数枚公開した。とうあ