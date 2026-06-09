【モデルプレス＝2026/06/09】モデルでタレントの佐藤栞里が、8日放送のラジオ番組「パンサー向井の＃ふらっと」（TBSラジオ／毎週月曜〜木曜あさ8時30分〜）に出演。人気アナウンサーの自宅で起きたエピソードを明かした。【写真】佐藤栞里のピンチを救った人気アナ◆佐藤栞里、人気アナの自宅で激しい腹痛にこの日、番組には佐藤と親交の深いフリーアナウンサーの川田裕美がゲストで登場。仲を深めたきっかけや仲良しエピソード