【モデルプレス＝2026/06/09】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が6月8日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装を公開し話題となっている。【写真】24歳美人女優「透明感抜群」反響集めたノースリーブ衣装姿◆高橋ひかる、ノースリーブ姿で美腕スラリ高橋は犬と白いハートマークを絵文字でつづり、写真を複数枚投稿。ボディラインに沿った白いキャミソールチュニック、水色のロングスカートを合わせた