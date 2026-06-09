「闇バイト」を使った特殊詐欺と広域強盗事件を引き起こし、日本列島を震撼させた「ルフィグループ」。後に大量の模倣犯を生み出し、「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」の源流にもなるなど、彼らが日本の犯罪史に残した爪痕はあまりにも大きい。そんな稀代の犯罪組織の最高幹部らへの独占取材を基に、「ルフィグループ」の全貌に迫ったノンフィクション『檻の中のルフィ闇バイトを生んだ者たち』（栗田シメイ著・講談社