季節の変わり目に、頭を悩ませがちなのが気温に対応した服選び。肌寒いかと思いきや汗ばむ陽気だったり、暑さ対策をしてみれば冷房のせいで体が冷えてしまったり……。あらかじめ気温に適した装いをチェックしておけば、コーデ組みに「失敗した！」なんて日も減らせるかも。そこで今回は、気温別のおすすめコーデをレクチャー！ 服選びで意識したいポイントとあわせてお届けします。 20～25℃の日は重ね