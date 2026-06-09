これは、知人のA子に聞いたお話です。新しい趣味のスクールに入会したA子。「不明点は何でも聞いてください！ 一緒にがんばりましょう！」と神対応だったはずが、入会後はまさかの塩対応！？ 悲しむA子を救ったスカッとするエピソードをご紹介します。 入会前と大違い！？ 豹変した事務スタッフ 気になるスクールの説明会に参加したA子。「わからないことはお気軽にお問い合わせくださいね」という優しい