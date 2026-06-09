作家で医師の知念実希人氏が2026年6月8日にXを更新。糖尿病の治療薬「マンジャロ」をダイエット目的で推奨し、マンジャロサービスのアンバサダーを務めて炎上したキャバクラ嬢のゆいぴすさんへの擁護に苦言を呈した。ゆいぴすさんは「真摯な謝罪文を発表しました」ゆいぴすさんは出演していたキャバ嬢オーディションYouTube番組「ラストコール」などでマンジャロを勧める発言などをしていたが、6月3日にXとYouTubeで謝罪し、アンバ