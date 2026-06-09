（C）GOBU GOBU Festival 新しい学校のリーダーズが７日、万博記念公園 東の広場で開催された「ごぶごぶフェスティバル2026」（以下、ごぶごぶフェス）に出演。「オトナブルー」など8曲をパフォーマンスした。【写真】新しい学校のリーダーズ「ごぶごぶフェス」でキレキレのパフォーマンス昨年結成10周年を迎え、世界を股にかけて活躍する新しい学校のリーダーズは、勇ましくもコミカルで、唯一無二のパフォーマン