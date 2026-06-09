ガチャピンが代表戦を現地で観戦したなでしこジャパン（日本女子代表）は6月6日に行われた国際親善試合で南アフリカ女子代表に5-0の快勝を収めた。新体制の船出を現地で見守った怪物の姿が「きてたのか！」「素敵な背中」など注目を集めている。なでしこジャパンにとって新監督の初陣となった。前半20分にMF谷川萌々子のスーパーゴールでなでしこが先制すると、ここからゴールラッシュ。最終的には5-0で南アフリカを下し、狩野