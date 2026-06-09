波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』が、10日に最終回を迎える。最終回放送を前に、クランクアップを迎えた波瑠、麻生、そして田中直樹がその思いを語った。【写真】田中直樹「ありえないような素敵な役」クランクアップの様子本作は、謎解きを楽しみながら、教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる文学ロードミステリー。主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学オタクの