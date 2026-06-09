俳優の岡田准一が９日、都内でマクドナルドとサッカーＷ杯北中米大会（１１日開幕）がコラボした「ＶＩＶＡ！ワールドマック」新商品発表イベントに元サッカー日本代表ＤＦの中澤佑二氏、女優の影山優佳と出席した。サッカー日本代表の指揮官をイメージした「岡田監督」としてＣＭに出演する岡田は新商品の「ザク切りポテト＆肉厚ビーフコク旨ガーリックペッパ」を試食して「お肉がガツンと入ってくるなか、スパイシーで香ば