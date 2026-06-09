巨人の育成３位ルーキー・松井蓮太朗捕手（１８）が右鎖骨の骨折で故障班に合流していたことが明らかになった。５日の３軍対千葉スカイラーズ戦（佐倉）で、右鎖骨にファウルチップを受けて途中交代。その後の診断で骨折が判明した。松井蓮は２５年育成ドラフト３位で入団。ファーム首脳陣から打撃センスを高く買われ、３軍戦の２８試合に出場して打率２割４分３厘、１本塁打、１０打点と奮闘していた。ジャイアンツ球場でリ