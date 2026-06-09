芸能界屈指のサッカー通で知られる女優の影山優佳が９日、都内でマクドナルドとサッカーＷ杯北中米大会（１１日開幕）がコラボした「ＶＩＶＡ！ワールドマック」新商品発表イベントに俳優の岡田准一、元サッカー日本代表の中澤佑二氏と出席した。５歳からサッカーをしている影山は新商品の「アボカドマヨチーズシュリンプ」を試食すると「守備から縦パス、トリッキーな戦術も想像できる洗練された味わい。日本代表のように流動