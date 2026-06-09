実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の場面カットが解禁された。今回解禁となったのは、潔（高橋文哉）をはじめとするチームZのメンバーと、彼らの前に立ちはだかるチームV・W・X・Yの面々を収めた場面カット14点となっている。【写真たくさん】顔そっくり！凪姿のK実写映画『ブルーロック』場面カット「青い監獄（ブルーロック）」で待ち受ける過酷な試練に挑む潔や吉良（倉悠貴）達の姿や、伍号棟の圧倒的王者としてオ